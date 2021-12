Tanga statt Maske: Passagier aus Flugzeug geworfen

Weil er sich anstelle einer Schutzmaske einen roten Tanga über das Gesicht zog, ist ein Fluggast in den USA vor dem Start aus der Maschine geworfen worden. Der 38-Jährige wollte von Fort Lauderdale im US-Staat Florida in die Hauptstadt Washington fliegen. Mit der ungewöhnlichen Gesichtsbedeckung wollte er gegen die Maskenpflicht in Flugzeugen protestieren. „Die beste Art, Absurdität aufzuzeigen, ist mit Absurdität“, erklärte er die Beschaffenheit seines „Mundschutzes“, bevor er wieder aussteigen musste.