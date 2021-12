Deutschland: Zu wenig Impfstoff für alle Ärzte

Bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus ist nach Angaben des deutschen Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) der Biontech-Impfstoff bereits derzeit knapp bemessen. „Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern, in der Woche darauf 800.000 Dosen und dann noch einmal 1,2 Millionen Dosen“, sagte Lauterbach am Mittwochabend. Das sei für den aktuellen Bedarf deutlich zu niedrig bemessen.