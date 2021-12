Beach-Boy „wagte“ sich auf ungewohntes Parkett

„Ich hab in der Vergangenheit schon mehrmals Tänzer mental gecoacht. Und vor knapp zwei Monaten hat sich der HSV Zwölfaxing bei mir gemeldet, ob ich sie nicht zur WM nach Bremen begleiten kann“, erzählt Dressler, der ein Fern-Masterstudium am King’s College in London in Psychologie und Neurowissenschaften absolviert - in dieser Fachrichtung ist die Universität weltweit die Nummer zwei! „Ich gebe mein erlerntes Wissen gerne weiter und es macht mir richtig Spaß.“