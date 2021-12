Omikron-Verdachtsfälle in ganz Niederösterreich

Zumindest vorerst wurde gestern kein weiterer Fall in Zusammenhang mit der Omikron-Variante entdeckt. Konkrete Anzeichen auf eine Ausbreitung wurden dafür aber in einer Kläranlage in Mödling gefunden. Erhöht hat sich zudem die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle. Sechs Befunde aus fünf Bezirken werden untersucht.