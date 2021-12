Statt Lotteriegewinn nun über 10.000 Euro futsch

Einfach so mal über eine Million Euro gewinnen - ohne auch nur einen Finger zu rühren, geschweige denn ohne überhaupt an einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben? Ein Wunschtraum! Ein in Osttirol lebender Italiener (67) hatte wohl schon das große Geld vor Augen, ist dabei aber einem Betrüger aufgesessen, dem er vermeintliche Bearbeitungsgebühren in Höhe von über 10.000 Euro überwies ...