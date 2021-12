Berger: Richtige Entscheidung in der härtesten WM

Unterm Strich war das beinharte Duell zwischen Hamilton und Verstappen für den zehnfachen GP-Sieger auch richtig gut für die Formel 1. „Ich habe noch nie so eine harte Weltmeisterschaft gesehen, wie in diesem Jahr, mit zwei Teams, die auf Augenhöhe waren“, schwärmt Berger. „Ich habe auch selten zwei Fahrer gesehen, die so cool waren bis zum Schluss. Es ist Rennen für Rennen, von der ersten bis zur letzten Runde Rad an Rad gegangen. Für die Fans war es jetzt wirklich einmal notwendig und ich glaube, die Formel 1 wird damit in den nächsten Jahren wieder richtig durchstarten.“