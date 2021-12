Zweiter Anlauf für Lutschertests in Kindergärten

Nachdem die erste Runde an Kindergartentestungen auf wenig Anklang gestoßen ist, hofft Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) nun auf mehr Beteiligung beim zweiten Anlauf. Im Oktober wurde in den Kindergärten mittels PCR-Lutschertest getestet, aber nur ein Fünftel der knapp 22.000 Kindergartenkinder in Salzburg nahmen damals das Angebot wahr.