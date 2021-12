Salzburgs Friseure: „Werden regelrecht überrannt“

Das Weihnachtsgeschäft zählt bei den Friseuren zum einträglichsten. Jeder will sich an Heiligabend von seiner schönsten Seite präsentieren. Entsprechend hektisch werden derzeit Schere und Kamm bedient: „Wir werden regelrecht überrannt“, erzählte ein etwas aus dem Atem gekommener Salzburger Coiffeur am Montag an Tag eins nach dem Lockdown-Ende der „Krone“. „Wir müssen jetzt in den zwei Wochen bis zum 24. die ersten zwei verlorenen im Dezember nachholen!“, verdeutlicht er. Etwas entspannter sieht Katharina Lechner (Haarboutique Salzburg) aus Anif die Lage: „Ich habe hauptsächlich Stammkunden – die kommen jetzt auch wieder!“