Schlussverkauf bei Kaufhaus-Jongleur Benko

Brisanz besitzt dieser Capital-Bericht insofern, da die deutschen Steuerzahler erst vor wenigen Monaten eine Staatshilfe von bis zu 460 Millionen Euro in Benkos marodes Handelsgeschäft stecken mussten. Offenbar kann der Kaufhaus-Jongleur mit den Immobilien, in denen sich seine Karstadt-Kaufhof-Filialen befinden, tun und lassen, was er will.