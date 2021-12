„Uhrturm-Vogelhäuschen“ hilft Steirern in Not!

Die Idee zum Uhrturmhaus ist ihm beim Besuch bei seiner Enkelin gekommen, die in Sardinien lebt: „Ich wollte, dass sie immer etwas vor Augen hat, das sie an ihre Heimat erinnert. Und ich konnte damit gleichzeitig etwas für die Tiere tun, denn ich liebe alle Viecherln und will nicht, dass eines hungert.“ Ein Uhrturm-Vogelhäuschen stellte er vor dem Original auf dem Schloßberg auf, „ich wollte damit auch auf die Arbeit von Frau Graf hinweisen, die herrenlose Schloßbergkatzen füttert, und das mit ganz viel Herzblut.“ Leider haben es fiese Vandalen ohne Respekt vor fremdem Eigentum gleich niedergerissen und zerstört.