Prinzessin Ingrid: Im Kampfjet über die Lofoten

Mit ihrem Mitflug im Kampfjet tritt Ingrid Alexandra in die Fußstapfen ihres Vaters Kronprinz Haakon (48) und ihrer Tante Märtha Louise: Der hatte 1991 als 18-Jähriger ebenfalls auf dem Hintersitz einer F-16 Platz genommen. Die Kampfjets werden in wenigen Wochen ausgemustert und durch F-35-Jäger ersetzt. Seine ältere Schwester Prinzessin Märtha Louise flog im August 1990 mit einer F-5. Prinzessin Ingrid Alexandra feiert am 21. Jänner 2022 ihren 18. Geburtstag und wird ab da häufiger repräsentative Verpflichtungen übernehmen.