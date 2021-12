Kellnerin nach 4400 Dollar Trinkgeld gefeuert

Wie der Unternehmer Grant Wise enthüllte, hätten er und sein Bekanntenkreis einmal den guten Samariter spielen und Menschen helfen wollen, die in letzter Zeit sehr unter der Coronakrise gelitten haben: Kellnerinnen. Deshalb suchten er und seine Frau ein Restaurant in Arkansas aus, in dem sie ein „100 Dollar Dinner“ gaben. Jeder der kam, gab 100 Dollar Trinkgeld, das jene bekommen sollten, die sie an dem Abend bedient haben.