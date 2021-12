Tiroler Serientäter (46) brach auch in Hotels ein

Erneut macht jener 46-jährige Rumäne Schlagzeilen, der sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag in Tirol festgenommen wurde. Zwar schlug er nicht erneut zu, da er sich mittlerweile in Polizeigewahrsam befindet, jedoch traten nun weitere Taten, die der Mann begangen haben soll, ans Tageslicht.