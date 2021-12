Zeuge stellte Autodieb auf Tankstellentour

Am Mittwochvormittag soll der 46-Jährige zunächst an einer Tankstelle in Landeck mehrere Gegenstände aus einem unversperrten Auto gestohlen haben. Bei einer weiteren Tankstelle in der Nachbargemeinde Zams nahm er dann einen anderen unversperrten Pkw in Betrieb und fuhr damit zu einer dritten Tankstelle im Ort.