Serientäter zweimal in zwei Tagen festgenommen

Coups auch im Oberland

So ging der Verdächtige auch am Tag zuvor im Oberland vor. In Landeck stahl er Gegenstände aus Fahrzeugen an einer Tankstelle. Danach entwendete er an einer Tankstelle in Zams einen unversperrten Pkw und fuhr mit diesem betrunken zu einer dritten Tankstelle im Ort, wo ihn schließlich ein Zeuge anhielt. Die Polizei verdächtigte ihn bereits bei der ersten Festnahme, Sachbeschädigungen und einen Einbruchsdiebstahl in Innsbruck begangen zu haben.