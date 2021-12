Jugendliche bei Skiunfällen auf Nordkette verletzt

Zu zwei Skiunfällen kam es am Samstag auf der Nordkette im freien Gelände. Am Vormittag kam ein 16-Jähriger zu Sturz und verletzte sich am Oberschenkel. Kurz nach Mittag krachte dann ein 17-Jähriger gegen einen Baum und erlitt einen Nasenbeinbruch. Beide wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht.