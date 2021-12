Zimmer in Flammen: Todesopfer und zwei Verletzte

Ein Todesopfer und zwei Verletzte hat ein Brand in einer Wohnung im Wiener Bezirk Alsergrund am Donnerstagabend gefordert. Das Gebäude musste im Zuge des Feuers evakuiert werden, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, ebenso Rettungskräfte und Polizei.