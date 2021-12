Kickl: „Belakowitsch-Sager verunglückt“

FPÖ-Gesundheitssprecherin Belakowitsch hatte bei einer Corona-Demo am Wochenende behauptet, dass Spitäler in Österreich wegen Impfschäden überfüllt seien. Herbert Kickl nannte im Gespräch mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller die nachweislich falsche Aussage „verunglückt“ und „aus der Emotion heraus“ entstanden. „Ich habe mit ihr gesprochen, sie meinte auch die Zahl der Impfdurchbrüche“, versuchte der FPÖ-Chef zu retten, was zu retten ist.