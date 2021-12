Wachsender Ärztemangel trifft die Linzer besonders

„Es mangelt sowohl an der Besetzung offener Stellen als auch an zusätzlichen Kassenstellen und deren Attraktivierung, etwa durch leistungsgerechtere Honorarsysteme und organisatorische Unterstützung bei Ordinationsgründungen“, weiß Raml. Regelmäßig wenden sich verzweifelte Linzer an den Gesundheitsstadtrat, die vergeblich einen Arzt suchen und dann in der Spitalsambulanz landen. „Der voranschreitende Ärztemangel in unserer Stadt treibt die Menschen regelrecht in die Spitalsambulanzen. Das führt zu immer längeren Wartezeiten und zur Überlastung.