„Ein Brief würde allen Beteiligten Frust ersparen“

289 Exekutionsanträge in nur zwei Wochen in Lienz

„Am Bezirksgericht in Lienz wurden zwischen 15. November und 2. Dezember 289 Fälle eingebracht“, verrät Gerichtsvorsteherin Irene Mayr-Brunner. Es waren dies heuer die ersten Exekutionsanträge hinsichtlich der Tourismusabgabe. „Im Vorjahr mussten insgesamt 330 bearbeitet werden.“ Beim BG in Innsbruck sind laut Mediensprecher Andreas Stutter sogar rund 2000 solcher Verfahren anhängig.