Wieder strahlende Festspiele in Erl etablieren

Zwei selten gespielte Opern als Höhepunkte

Darunter auch die seit 2012 bestehenden Fixpunkte, das Silvester- und Neujahrsprogramm sowie das Abschlusskonzert am Dreikönigstag. Zudem stehen ab 26. und 27. Dezember mit jeweils drei Aufführungen von Pietro Mascagnis „L’amico Fritz“ und Adolphe Adams „Le postillon de Lonjumeau“ zwei selten gespielte Opern-Juwelen auf dem Programm, wie Bernd Loebe betont und weiter ausführt: „Ich spüre die Verpflichtung in mir, die Festspiele weit über Tirol hinaus zu etablieren, die so gut sein müssen, dass sie von niemanden mehr infrage gestellt werden“. Loebe gibt aber auch zu, dass die Festspiele an der Problematik von Corona und der unmittelbaren Vergangenheit, welche die „Causa Kuhn“ mit sich brachte, zu kauen haben.