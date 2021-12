Lenker bewusstlos: Pick-up fuhr führerlos weiter

Der Pick-up kam schließlich auf einem Parkplatz zum Stehen, als er in einen abgestellten Pkw prallte. Dieser wurde durch die Wucht auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben. Der Fahrzeuglenker zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Er musste von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.