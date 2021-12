Umstieg auf sauberes Heizen attraktiv wie noch nie

„Wir möchten den Kärntnern den Umstieg auf alternative Heizformen erleichtern und in so vielen Haushalte wie möglich den CO2-Ausstoß verringern. Der massive Preisanstieg, der aktuell bei fossilen Heizstoffen verzeichnet wird, zeigt, dass eine Investition in eine saubere Heizanlage nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern mittelfristig auch dem Haushaltsbudget“, betont Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig.