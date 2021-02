Fröhliche Oster-Deko für Ihr Zuhause

Bunte Ostereier

Speziell für Kids kommt Ostereier bemalen nie aus der Mode. Bei der Gestaltung der Eier hat man viele Möglichkeiten. Das Bemalen oder einfach nur Färben im Wasserbad ist eine Möglichkeit. Eine andere sieht so aus, dass Sie die Serviettentechnik benutzen. Hierfür müssen Sie nur etwas Leim oder Kleber zur Hand nehmen. Dann von bunten Servietten die oberste, bedruckte Schicht ablösen und in kleineren Stückchen auf die Eier kleben. So bekommen Sie eine interessante Oberfläche, die Sie nach Belieben weiter bemalen können. Eine andere Technik besteht darin, Eier zu marmorieren. Einfach ein Ei rundum mit einer Grundfarbe bemalen. Dann in anderen Farben Farbtupfer auf die Oberfläche setzen und mit einer Stecknadel Fäden in die feuchte Umgebungsfläche ziehen.