So klimaschädlich ist Fleischessen wirklich

Sind Sie Veganer, Flexitarier, Fleisch- oder Allesesser? Wie oft gönnen Sie sich ein Steak, und schauen Sie beim Gemüse immer auf die Herkunft? Fest steht: Wie wir uns ernähren, beeinflusst den CO2-Fußabdruck. Laut Martin Schlatzer, Ernährungsökologe am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in Wien, sogar sehr. „Auf die Ernährung gehen bis zu 37 Prozent aller Emissionen zurück, rein auf Tierprodukte 14,5 bis 18 Prozent“, erklärt er. Zum Vergleich: Der weltweite Verkehr macht etwa 14 Prozent aus, die Industrie 21, Energie und Wärme 25. „Die Ernährung ist das größte Rad, an dem ich drehen kann – für Klimaschutz, Gesundheit, für die Artenvielfalt und die langfristige Ernährungssicherung.“