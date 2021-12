Ungeimpfte bleiben im Lockdown - nur Stich hilft

Er persönlich, so Nehammer im Ö3-„Wecker“, sei auch kein großer Freund der Impfpflicht. „Mir wäre es lieber, wenn wir keine brauchen.“ Doch irgendwann sei man an dem Punkt, „wo es nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gibt“. Nur die Impfung könne uns wieder ein normales Leben bescheren, daher gelte: Wer sich impfen lässt, kann den Lockdown ab nächster Woche sofort beenden, so Nehammer. Für Ungeimpfte besteht er weiter.