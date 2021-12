Eberhard fällt wegen Rippenprellung doch aus!

Der Salzburger Julian Eberhard kann wegen seiner in der Vorwoche erlittenen Rippenprellung doch nicht am Biathlon-Weltcup in Hochfilzen teilnehmen. Der Olympia-Vierte im Sprint wird auch die nächste Station in Frankreich auslassen und erst im Jänner wieder einsteigen. Das gab der ÖSV bekannt. Sein Ersatz in Hochfilzen ist Lucas Pitzer, der im Vorjahr in Tirol sein Weltcup-Debüt (99. Platz) gegeben hatte. Als zusätzlicher sechster Mann wurde Patrick Jakob nominiert.