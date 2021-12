Rom: Nackter Mann (22) verletzte Polizisten

Völlig nackt und mit einer Flasche in der Hand hat ein 22-jähriger Nigerianer am Mittwoch vor dem Hauptbahnhof Termini in Rom einen Polizisten angegriffen. Danach kletterte er auf die Statue eines monumentalen Brunnens auf der zentralen Piazza della Repubblica. Als die Polizei den Mann aufforderte, von der Statue herunterzusteigen, wehrte er sich. Mehrere Polizisten stiegen ins Wasser und konnte ihn festnehmen.