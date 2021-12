Schneefälle sorgten für Autounfall: Drei Verletzte

Ein 18-Jähriger aus Feldkirchen fuhr gegen 18.45 Uhr auf der Liemberger Landesstraße von St. Urban kommend in Richtung Feldkirchen. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der junge Mann auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem Pkw ins Schleudern. Das Auto drehte sich um 180 Grad, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 42-jährigen Frau. Der 18-Jährige wurde verletzt und musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die Frau sowie ihre 20-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Auto befand, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.