Mehr Skispaß auf der Piste

Seit dem Feiertag am Mittwoch haben einige Skigebiete ihren Betrieb aufgenommen. So zum Beispiel in Bad Hofgastein die Schlossalmbahnen oder der Stubnerkogel in Bad Gastein. Die Lifte im Gasteinertal fahren, wenn auch nur im Teilbetrieb. Schnee liegt auch in Flachauwinkl bereits genug. Der Shuttleberg mit Kleinarl startet deshalb am kommenden Samstag in die Saison.