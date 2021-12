Herzogin Kate: Aufgemaschelt zum Weihnachtskonzert

Die Ehefrau von Prinz William entstieg der Limousine in einem roten Mantel mit einem Schluppenkragen in Form einer großen Schleife. Perfektioniert hatte die 39-Jährige den weihnachtlichen Look mit roten Wildlederpumps und einer ebenfalls roten Clutch. Die Diamantohrringe, die von Kates Ohren baumelten, gehörten früher Queen Mom und wurden ihr von Queen Elizabeth geborgt.