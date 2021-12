Trotz Impf-Debatte: Djokovic startet in Melbourne

Die Organisatoren der Australian Open haben den Weltranglistenersten Novak Djokovic als Teilnehmer des Grand-Slam-Turniers in Melbourne bestätigt. Der Serbe stehe neben der Tennis-Weltranglistenersten Ashley Barty „an der Spitze der herausragenden Spielerfelder“, hieß es am Mittwoch auf der Homepage des Veranstalters. Über seinen Impfstatus herrscht aber weiter Rätselraten. Die Australian Open starten am 17. Jänner.