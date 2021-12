Spielsüchtiger: „Wollte nur diese Emotion erleben“

Mit den Automaten nahm das Schicksal seinen Lauf

Die Freude am Leben schwand parallel zur Fähigkeit, den Unterschied zwischen richtig und falsch zu erkennen. Zwischen 2008 und 2009 fing er bei diversen Tankstellen zu spielen an. „Ich habe meine Drogensucht sozusagen durch die Spielsucht ersetzt.“ Dass mit dem neuen Gesetz 2016 alle Einzelautomaten entfernt und eine Registrierungspflicht mit Fingerprint erlassen wurde, hielt ihn nicht vom Spielen ab. Er habe weiterhin regelmäßig verschiedene Casino Joker’s besucht. Es sei ein Leichtes gewesen, in kurzer Zeit enorm hohe Beträge zu verspielen.