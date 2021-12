Peter in X-mas-Stimmung: Weihnachten am Teller

Ein X-mas-Klassiker: Gebeizter Lachs lauwarm und Honig-Senf Sauce.

Lauwarmer Lachs

Zutaten: 200g Lachsfilet ohne Haut, 50g Salz, 50g Zucker, Wacholder, Koriandersamen, Fenchelsamen, Pfeffer, Zitronenzeste, 2EL Dill fein gehackt, Dijon-Senf.

Zubereitung: Alle Gewürze leicht in der Pfanne toasten und im Mörser fein mahlen. Mit Salz, Zucker und Zitronenabrieb vermischen und den Lachs für 2 Stunden damit beizen. Die Gewürze mit kaltem Wasser abwaschen und trocken tupfen. Mit Olivenöl leicht bepinseln und in Frischhaltefolie wickeln. Bei 100°C für 8 Minuten im Ofen wärmen. Aus der Folie nehmen mit Senf einpinseln und in Dill wenden.