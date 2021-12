Heilkraft aus der Natur: Kräuterschutzmanufaktur

Die Kräuterschutzmanufaktur „Modali“ am Theaterplatz in Klagenfurt hat auch im Lockdown geöffnet. „Wir erzeugen Kosmetikprodukte für Mensch und Tier“, so Monika Winkler. Die Seifen, Shampoos oder Cremen werden in Handarbeit hergestellt, sind chemie- und plastikfrei. Die Rohstoffe kommen aus der Region.