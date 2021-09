Erste Bundesschulsprecherin aus Oberösterreich

Corona bestimmt Agenda

Sie nimmt gleich zu aktuellen Themen gegenüber der „Krone“ Stellung. Weil derzeit 600 Klassen bundesweit in Quarantäne sind, der Großteil in Wien, fordert sie: „Behörden müssen so rasch wie möglich entscheiden, ob einzelne Schüler oder ganze Klassen in Quarantäne müssen oder nicht.“ Jeder Tag im Präsentunterricht zähle.