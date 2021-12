Peter Riedler: Das ist der neue Grazer Uni-Rektor

Alles liegt in den Händen des Uni-Rats

Seit gut zwei Jahren ist das Rektoratsteam im Amt, eine Zeit, die stark von der Corona-Pandemie mit all ihren Folgen geprägt war. Wie es nun an der Hochschule weitergeht, liegt in den Händen des neunköpfigen Uni-Rats, der von Caroline List geleitet wird. Er muss festlegen, ob Riedlers Vizerektor-Position neu besetzt wird - und wann ein neuer Rektor ausgeschrieben wird. Das könnte rasch erfolgen, es ist aber auch denkbar, dass die Interimslösung bis zum Ende der Amtsperiode im Herbst 2023 beibehalten wird.