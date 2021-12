Hochzeitsbranche geht mit Zuversicht ins neue Jahr

Der Lockdown trifft die Geschäftsführerin erneut zu einem Zeitpunkt, zu dem der Ansturm auf Brautmode in der Regel am größten ist. Hinzu kommt, dass man derzeit – wie auch in anderen Branchen – vor allem mit Produktionsschwierigkeiten und Lieferengpässen zu kämpfen hat. „Sobald die Geschäfte wieder öffnen dürfen, sollten Bräute deshalb die Kleidersuche in Angriff nehmen“, empfiehlt die Modedesignerin Kellner.