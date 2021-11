Ideen sammeln auf der „Langen Nacht der Hochzeit“

Bei freiem Eintritt kann man ohne Termin zwischen 18 und 24 Uhr die Ausstellung von mehreren Hochzeits-Dienstleistern besuchen und alles über Styling, Mode, Fotografen und traumhafte Locations und Dekorationsmöglichkeiten erfahren. In Neutal und in Stadtschlaining können künftige Brautpaare Ideen für den großen Tag sammeln. Die "Lange Nacht der Hochzeit" gibt es heuer zum zweiten Mal in Österreich.