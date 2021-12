Asylhaus Semmering: Streit endete in Schlägerei

Zwei Asylwerber gerieten am Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft in Steinhaus am Semmering in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte: 30 bis 40 Bewohner lieferten sich eine Schlägerei, es flogen Sessel und Tische durch den Raum. Die Massenschlägerei endete zum Glück einigermaßen glimpflich: Drei Syrer wurden leicht verletzt.