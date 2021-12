„Das Kwartier“ macht Seilbahngondel zur Umkleide

So haben sie nicht nur ein coronakonformes Einkaufserlebnis auf die Beine gestellt, sondern auch mit viel Ironie auf die Diskrepanz zwischen geöffneten Skigebieten und geschlossenen Handelsgeschäften hingewiesen. „Ich finde es gut, so etwas zu machen - der Fachhandel hat es in der Pandemie ja sehr schwer“, war nicht nur Nachbar Nigel Hibberd von der Aktion angetan. Eine tolle Idee - und eine nette Abwechslung in diesen trüben Zeiten!