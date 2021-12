Zigarette dürfte für Großbrand verantwortlich sein

„Als wir ankamen, schlugen die Flammen aus den Fenstern in der Wohnung im obersten Stock“, berichtet Einsatzleiter Gerhard Krenn von der Berufsfeuerwehr Linz. Rund 50 Mieter des dreistöckigen Gebäudes in der Schörgenhubstraße hatten sich gegen Mitternacht schon ins Freie geflüchtet, vom Mieter der brennenden Wohnung fehlte aber jede Spur. Florianijünger fanden den 58-Jährigen in der Wohnung im Raum neben dem brennenden Schlafzimmer. „Wir brachten den Mann durchs Stiegenhaus in Sicherheit und übergaben ihn der Rettung“, erzählt Krenn. Vier weitere Mieter wurden wegen Rauchgasvergiftungen versorgt, zwei kamen ebenfalls ins Krankenhaus.