Feuerwehr rettete Linzer aus brennenden Wohnung

Feuer breitete sich am Dach weiter aus

Das Feuer breitete sich am Dach immer weiter auf die angrenzende Wohnanlage aus. Die in Sicherheit gebrachten Personen fanden vorübergehend in zwei Bussen Schutz. Anschließend wurden sie ins Seniorenzentrum Dauphinestraße gebracht, einige konnten auch bei Verwandten unterkommen. Die entstandene Schadenshöhe und genaue Brandursache stehen derzeit noch nicht fest.