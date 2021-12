Schweizer jubeln: „Kritikern das Maul gestopft“

Partystimmung in der Schweiz nach dem Super-G in Beaver Creek am Donnerstag. Marco Odermatt siegte souverän und mit Mega-Vorsprung vor Matthias Mayer, Justin Murisier raste mit Startnummer 34 noch auf Platz acht. „Odermatt und Murisier stopfen Kritikern das Maul“, titelte der Schweizer „Blick“ in seiner Online-Ausgabe.