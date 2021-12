Nur Technik legte sich bei Theater-Kurzarbeit quer

100 Prozent Gehalt trotz Kurzarbeit - davon konnten viele Arbeitnehmer in Oberösterreich in der Corona-Zeit nur träumen. Doch am Landestheater geschah im vergangenen Lockdown genau das. Die Mitarbeiter erhielten eine Aufzahlung auf das normale Gehalt. Die Regelung hatte viel Staub aufgewirbelt.