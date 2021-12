„Wollen Österreich Mut und Freude schenken!“

„Mir tun die Kinder leid“

Matthias Mayer sagt: „Nach dem Doppelsieg in Lake Louise war zu spüren, dass die allgemeine Freude schon sehr groß war. Unser Job ist es, Rennen zu fahren. Und ich sehe es auch als Aufgabe, die Leute daheim ein bisschen aufzumuntern.“ Otmar Striedinger denkt vor allem an die Jüngsten. „Die Kinder tun mir am meisten leid, sie sind die größten Verlierer der Krise.“ Nachsatz mit Augenzwinkern: „Ich hoffe, die Eltern drücken ein Auge zu, und die Kids dürfen in den nächsten Tagen ein bisschen länger aufbleiben.“