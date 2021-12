„Halleluja!“ Ski-Damen fuhren den Männern davon

Dicker Schneefall am Abend, Nebel und Regen am nächsten Tag - wie erwartet musste der Damen-Zirkus in Lake Louise am Mittwoch einen Ruhetag einlegen. Und einigen war’s recht. Zeit, die Aufregungen des ersten Trainings sacken zu lassen. Was nicht nur an der üblen Piste und Sicht lag.