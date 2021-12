Falsches Futter bringt Schwänen & Co. den Tod

Wer Essen ins Wasser wirft, macht sich strafbar

Die Magistratsabteilung Wiener Gewässer (MA 45) und die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) appelliert eindringlich an die Bevölkerung, auf das Füttern der Vögel zu verzichten und sich vom Ufer aus am Anblick der Tiere zu erfreuen. Wer Wasservögel füttert und Lebensmittel ins Wasser wirft, verstößt zudem gegen das Wiener Reinhaltegesetz. Bei Rechtsverletzung können Strafen in der Höhe von mindestens 50 Euro verhängt werden.