Vanessa Mai: „Jede Frau soll zeigen, was sie hat“

Vanessa Mai geht selbstbewusst mit ihrer Karriere und ihrem Körper um - und eckt damit oftmals an, wie sie jetzt in einem YouTube-Interview verraten hat. Vor allem wegen ihrer Kurven, die sie gerne mal knapp bekleidet zeigt, wird sie von manchen Fans angefeindet. Im Talk mit dem Kanal „Brust raus“ erklärte sie nun aber, dass sie sich von bösen Kommentaren nicht kleinkriegen lassen will. „Jede Frau soll zeigen, was sie hat“, ist die Musikerin überzeugt.