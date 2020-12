Vanessa Mai: „Eifere keinem Idealkörper nach“

Für die Musikerin steht Wohlfühlen stets an erster Stelle. So sei sie phasenweise sehr sportlich und habe dann wieder „richtige Durchhänger“, wie etwa über Weihnachten. „Oder wenn ich mal zwei, drei Wochen viel Stress im Job habe, dann kann es auch sein, dass ich zwei, drei Monate nichts mache“, erklärte die 28-Jährige. „Das sind dann Phasen, in denen ich auch gerne und viel esse und mir sage: ‚Ist jetzt egal!‘“ Alles in allem sei sie jedoch ein „aktiver Mensch“ und habe schon von klein auf Sport gemacht.